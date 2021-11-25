COVID-19 у беременных может вести к нарушению психики у плода

Заражение матери SARS-CoV-2 во время беременности может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, которые повышают вероятность появления психических болезней. Такой вывод сделали ученые Вашингтонского университета из Сиэтла (США).

Существует веская причина для беспокойства, так как активация материнской иммунной системы по-разному воздействует на развитие нервной системы плода и повышает долгосрочные риски нейропсихических нарушений, что было показано на моделях клеток мышей и человека, — написали авторы в статье в журнале Nature Immunology.

COVID-19 представляет опасность для плода даже в случае, если вирус не передается ему напрямую. Анализ пуповинной крови не заразившихся коронавирусом новорожденных, чьи беременные матери перенесли COVID-19, показал, что инфекция материнского организма вызывает заметные изменения и в иммунитете ребенка. У него меняется концентрация различных клеток иммунной системы (естественных киллеров, Т –клеток, цитокинов, моноцитов и других), а также формируется так называемый полифункциональный цитокиновый ответ, который готовит организм к быстрой выработке множества цитокинов. При этом ответ у плода продолжает действовать даже через долгое время после болезни матери. Его максимальная подтвержденная длительность составила 221 день с момента постановки диагноза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Особое положение: COVID беременных может вести к нарушению психики у плода