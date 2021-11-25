COVID-19 у беременных может вести к нарушению психики у плода

Заражение матери SARS-CoV-2 во время беременности может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, которые повышают вероятность появления психических болезней. Такой вывод сделали ученые Вашингтонского университета из Сиэтла (США).
COVID-19 представляет опасность для плода даже в случае, если вирус не передается ему напрямую. Анализ пуповинной крови не заразившихся коронавирусом новорожденных, чьи беременные матери перенесли COVID-19, показал, что инфекция материнского организма вызывает заметные изменения и в иммунитете ребенка. У него меняется концентрация различных клеток иммунной системы (естественных киллеров, Т –клеток, цитокинов, моноцитов и других), а также формируется так называемый полифункциональный цитокиновый ответ, который готовит организм к быстрой выработке множества цитокинов. При этом ответ у плода продолжает действовать даже через долгое время после болезни матери. Его максимальная подтвержденная длительность составила 221 день с момента постановки диагноза.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Особое положение: COVID беременных может вести к нарушению психики у плода