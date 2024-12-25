Нацисты, укрывшиеся на территории Кураховской ТЭЦ, продолжают ожидать помощи от Киева, но, по мнению экспертов, шансы на деблокаду минимальны. Украинские силы в этом районе не располагают достаточным ресурсом для организации встречного удара, способного спасти гарнизон, пишет aif.ru.

Как отметил украинский журналист Богдан Мирошников, гарнизон ВСУ удерживает лишь территорию ТЭЦ и несколько частных домов вокруг. Российская артиллерия и ракетные удары систематически уничтожают опорные пункты противника, продвигаясь всё ближе к самой станции.

Военный эксперт Владимир Ераносян считает, что следующим этапом станет применение авиационных фугасных бомб большой мощности, таких как ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения укрепленных объектов, аналогичных ТЭЦ в Курахове, которая по своей конструкции напоминает завод в Авдеевке.

«Когда начнётся бомбардировка „чугунными монстрами“, гарнизон в Курахове будет фактически стерт с лица земли», — заявил Ераносян.

Ситуация в Курахове развивается в пользу российских сил, которые продолжают наносить удары по укрепленным позициям ВСУ. По оценкам специалистов, гарнизон обречён, а возможность деблокирования выглядит крайне маловероятной.