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Общество

«Чудище оказалось бандеровцем»: Захарова высказался об украинце, оскорблявшем узбеков от лица россиянина

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Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась об украинце, оскорблявшем узбеков от лица россиянина, ее слова привел РЕН ТВ.

По данным ФСБ, Николай Кочмарик проживает на Украине и публикует провокационный контент. Он выступает от имени гражданина России и высказывается в шовинистической манере в адрес узбекской нации.

«Чудище, неумело выдававшее себя за гражданина России, оказалось сидящим на Украине бандеровцем», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что площадку для его роликов предоставил американский видеохостинг YouTube.

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Захаров отметила, что Киеву выгодно сеять межнациональную рознь в России и между Москвой и ее партнерами в СНГ.

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© Информационное агентство 7info

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