«Чудище оказалось бандеровцем»: Захарова высказался об украинце, оскорблявшем узбеков от лица россиянина

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась об украинце, оскорблявшем узбеков от лица россиянина, ее слова привел РЕН ТВ.

По данным ФСБ, Николай Кочмарик проживает на Украине и публикует провокационный контент. Он выступает от имени гражданина России и высказывается в шовинистической манере в адрес узбекской нации.

«Чудище, неумело выдававшее себя за гражданина России, оказалось сидящим на Украине бандеровцем», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что площадку для его роликов предоставил американский видеохостинг YouTube.

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Захаров отметила, что Киеву выгодно сеять межнациональную рознь в России и между Москвой и ее партнерами в СНГ.