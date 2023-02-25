Когда мы готовимся совершить какую-либо сделку с недвижимостью, то один из самых важных вопросов для её участника — насколько эта операция будет безопасна. Среди значимых нюансов, которые необходимо знать, перед тем как продать, либо приобрести дом, дачу, квартиру, офис, производственное помещение или готовый бизнес, специалисты называют дееспособность контрагента.

Итак, дееспособность — согласно Гражданскому кодексу — это возможность распоряжаться своими правами и выполнять обязанности. То есть осознавать свои поступки и их последствия, например, нести ответственность за правонарушения.

Полная дееспособность наступает с 18-летнего возраста. Это значит, что ей не могут обладать несовершеннолетние дети (за исключением особых случаев), а также люди, ограниченные в правах по суду.

— Вы едва ли будете покупать квартиру у ребёнка, поэтому важно помнить, что взрослый человек также может оказаться недееспособным из-за своего психического состояния, — считает специалист по жилищному праву Виктор Лаптев. — В одних случаях диагноз ставится в раннем возрасте и бесспорен, в других — может быть временным и появиться уже в зрелые годы.

Контрагенты в коротких штанишках

Теперь поговорим о видах дееспособности в зависимости от возраста. Дети до шести лет абсолютно недееспособны, за них полностью отвечают родители.

В возрасте 6–14 лет дети считаются малолетними и уже наделяются некоторыми правами: могут заключать мелкие бытовые сделки (покупать продукты в магазине), заключать некоторые договоры, например, договор дарения или ссуды. Правда, такой документ подписывает законный представитель ребёнка. Другие сделки, заключённые от имени этой категории граждан, признаются ничтожными. При этом в случае нарушения закона отвечать будут родители и опекуны.

В период 14–18 лет человек может официально зарабатывать, оформлять авторские права на произведения, делать банковские вклады, а с 16 лет — быть полноправным членом кооператива. Начиная с 14 лет, гражданин вправе самостоятельно, без согласия законных представителей. распоряжаться своим заработком, стипендией, доходами. Все остальные сделки несовершеннолетние от 14 до 18 лет совершают самостоятельно, но с письменного согласия своих законных представителей, а также иногда требуется согласие органов опеки и попечительства (по сделкам с недвижимостью).

Полноценная дееспособность наступает с 18 лет, но есть исключения, допускающие более раннее получение такого статуса. В том числе, если человек вступил в брак или стал предпринимателем с 16 лет.

Кроме того, существует понятие эмансипации гражданина. Это процедура, по которой закон закрепляет за несовершеннолетним полную дееспособность. Эмансипацию подтверждают органы опеки и попечительства. Её можно получить при заключении брака до 18 лет, либо с согласия родителей, либо по решению суда в случаях, когда подросток уже работает. Отменить эмансипацию нельзя, ГК РФ такой возможности не предусматривает. При расторжении брака до достижения возраста 18 лет дееспособность будет сохранена, если же брак будет признан недействительным — этого не произойдёт.

Логичные ограничения

Ограниченная дееспособность может быть назначена в случае, когда человек страдает от опасных зависимостей: злоупотребляет алкоголем или пристрастен к азартным играм. Чтобы обезопасить родных и близких, закон лишает его возможности самостоятельно заключать сделки.

Иногда участник договора не может контролировать свои действия и не понимает последствий без помощи третьих лиц из-за психических отклонений. В таком случае у него должен быть попечитель, без которого невозможно провести сделку.

Ограниченная дееспособность может возникнуть, если человек признан банкротом. До окончания процедуры подтверждения этого статуса распоряжаться имуществом могут только финансовые управляющие: если будущий банкрот заключит сделку лично, она будет признана ничтожной.