Вторник, 21 мая, 2024

Что случилось из-за окончания президентского срока Зеленского

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

20 мая закончился пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. По закону, глава государства избирается на пятилетний срок, после чего должны быть проведены новые выборы. Однако в этот раз выборов не будет.

Политолог и специалист в области международного права Марина Силкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что вопрос легитимности Зеленского на посту президента можно рассматривать с двух сторон: юридической и политической. Хотя выборы нового президента и его вступление в должность должны были состояться до 20 мая 2024 года, из-за внешних событий их не провели.

Силкина напомнила, что правовые системы разных стран предусматривают возможность не проводить выборы в ситуации военного конфликта. Однако Украина затянула решение этого вопроса, и сам Зеленский не обратился вовремя в конституционный суд, чтобы подтвердить свой статус и отменить выборы.

В настоящее время только Верховная рада имеет законодательную возможность не проводить выборы. Голосование отложено, но все парламентарии сохраняют свои полномочия. Поэтому президента теперь правильнее называть исполняющим обязанности или даже считать нелегитимным. Из-за этого позиция Зеленского становится более шаткой, ведь с ним могут отказываться подписывать международные соглашения.

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