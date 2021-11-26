Что посмотреть в Рязани в выходные?

7info публикует афишу событий, запланированных на выходные — 27 и 28 ноября.

27 ноября, суббота

11.00 спектакль «Дюймовочка» (6+), Рязанский театр кукол;

12.00 спектакль «Кот в сапогах» (0+), Театр на Соборной;

14.00 спектакль «Дочь пирата» (6+), Рязанский театр драмы;

17.00 концерт «Сказания о рязанской земле» (6+), Рязанская областная филармония;

18.00 спектакль «…И НАКАЗАНIЕ» (16+), Рязанский театр кукол;

18.00 спектакль «Клинический случай» (16+), Рязанский театр драмы;

18.00 спектакль «Господа Головлёвы. Маменька» (12+), Театр на Соборной;

18.00 спектакль «Проделки Ханумы» (12+), Рязанский музыкальный театр;

19.00 группа «Н.О.М» и Федул Жадный (12+), бар-клуб «Старый парк».

28 ноября, воскресенье

10:00 спектакль «Серебряное копытце» (0+), Рязанский театр кукол;

12:00 спектакль «Серебряное копытце» (0+), Рязанский театр кукол;

14.00 спектакль «Тринадцатая звезда» (12+), Театра на Соборной;

16:00 спектакль «Доктор Айболит» (0+), Рязанский театр кукол;

12.00 спектакль «Волшебник Изумрудного города» (6+), Рязанский театра драмы;

17.00 концерт Павла Милюкова, Филиппа Копачевского и Александра Рамма (6+), Рязанская областная филармония;

18.00 спектакль «Мы не одни, дорогая» (16+), Рязанский театра драмы;

18.00 спектакль «Проделки Ханумы» (12+), Рязанский музыкальный театр.

Напоминаем нашим читателям, что попасть в учреждения культуры на данный момент можно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесённом заболевании или же при предоставлении медицинского документа о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.