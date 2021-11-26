Что посмотреть в Рязани в выходные?

7info публикует афишу событий, запланированных на выходные — 27 и 28 ноября.
27 ноября, суббота
11.00 спектакль «Дюймовочка» (6+), Рязанский театр кукол;
12.00 спектакль «Кот в сапогах» (0+), Театр на Соборной;
14.00 спектакль «Дочь пирата» (6+), Рязанский театр драмы;
17.00 концерт «Сказания о рязанской земле» (6+), Рязанская областная филармония;
18.00 спектакль «…И НАКАЗАНIЕ» (16+), Рязанский театр кукол;
18.00 спектакль «Клинический случай» (16+), Рязанский театр драмы;
18.00 спектакль «Господа Головлёвы. Маменька» (12+), Театр на Соборной;
18.00 спектакль «Проделки Ханумы» (12+), Рязанский музыкальный театр;
19.00 группа «Н.О.М» и Федул Жадный (12+), бар-клуб «Старый парк».
28 ноября, воскресенье
10:00 спектакль «Серебряное копытце» (0+), Рязанский театр кукол;
12:00 спектакль «Серебряное копытце» (0+), Рязанский театр кукол;
14.00 спектакль «Тринадцатая звезда» (12+), Театра на Соборной;
16:00 спектакль «Доктор Айболит» (0+), Рязанский театр кукол;
12.00 спектакль «Волшебник Изумрудного города» (6+), Рязанский театра драмы;
17.00 концерт Павла Милюкова, Филиппа Копачевского и Александра Рамма (6+), Рязанская областная филармония;
18.00 спектакль «Мы не одни, дорогая» (16+), Рязанский театра драмы;
18.00 спектакль «Проделки Ханумы» (12+), Рязанский музыкальный театр.
Напоминаем нашим читателям, что попасть в учреждения культуры на данный момент можно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесённом заболевании или же при предоставлении медицинского документа о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.