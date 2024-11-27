Среда, 27 ноября, 2024
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Что подорожает в российских магазинах из-за новых санкций США, объяснил эксперт

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Алексей Самохин
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

В ближайшие два-три месяца цены на импортные товары в российских магазинах могут вырасти на 10% из-за новых санкций США. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

«Рост цен на иностранные товары в условиях новых санкций может произойти в течение двух-трёх месяцев, особенно если ограничения будут сохраняться и усиливаться. Трудности с трансграничными платежами также будут способствовать повышению цен. Прогнозируемый рост стоимости импортных товаров на 10% вполне может стать реальностью, если не будут предприняты меры для стабилизации ситуации», — отметил экономист.

Кроме того, Щербаченко ожидает увеличения волатильности рубля на фоне новых санкций.

26 ноября курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 105 рублей на зарубежных биржах. По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшее время американская валюта будет находиться в диапазоне 100–110 рублей.

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