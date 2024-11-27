Что ожидать знакам Зодиака от ретроградного Меркурия

С 26 ноября по 15 декабря Меркурий вошел в ретроградный период. Астрологи считают, что период ретрограда затрагивает абсолютно всех без исключения, вне зависимости от знака Зодиака. Меркурий влияет на рабочую сферу, мы можем стать более рассеянными и невнимательными, у некоторых желание работать пропадает вообще. Что можно и нельзя делать в разных сферах в период ретроградного Меркурия, рассказало издание TheDay.

В работе всем знакам Зодиака не стоит проходить собеседования в этот период, так как увеличивается вероятность возникновения недопонимания с работодателем. Повремените с запуском новых проектов, так как велика вероятность возникновения ошибок и непредвиденных проблем. Постарайтесь не подписывать важные документы, есть риск, что обязательства не будут выполнены.

Крупные покупки, такие как авто или недвижимость, могут оказаться не такими удачными, как вы ожидали. В период ретроградного Меркурия высок риск возникновения проблем с документами и технических неполадок.

Стоит отказаться от заключения брака, так как существует риск возникновения проблем в

отношениях со второй половинкой.

Меркурий управляет красотой и внешним видом. В этот период возможны неожиданные результаты, которые могут вас не порадовать. Лучше перенесите обновление своего образа на конец декабря.

С 26 ноября по 15 декабря стоит переосмыслить свои планы, проанализировать достижения и неудачи, заняться чтением, пересмотреть приоритеты и поставить новые, более реалистичные задачи. Используйте это время для личностного роста и движения к своим целям!