Что нужно знать, покупая фильтр для воды?

Жители многих районов Рязани знают, что такое вода из-под крана с неприятным запахом и привкусом. Такие проблемы возникают регулярно не только в областной столице. Удалить большинство вредных примесей помогают специальные фильтры. О том, на что нужно обращать внимание при покупке этих устройств, пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Воду можно очищать разными способами: в фильтре-кувшине, через фильтр-насадку на кран, с помощью фильтра для воды под мойку или фильтра на основе обратного осмоса.

На дачу и в поход

Кувшины — самый простой вид фильтров. Вода наливается в кувшин и очищается, протекая через встроенный элемент.

Чаще всего в фильтре-кувшине установлен угольный картридж, который очищает воду от крупных частиц — ржавчины, песка, ила. Он также удаляет хлор и нейтрализует бактерии. К кувшинам продают сменные картриджи, которые могут удалять железо, фтор и кальций, предотвращая накипь.

За один приём очищается 1-4 литра воды, а сам процесс занимает 5-15 минут. Самое главное достоинство таких фильтров — цена и неприхотливость в эксплуатации.

Главный недостаток фильтра-кувшина в том, что нужно вовремя менять сменные картриджи. Если этого не сделать, то фильтр вместо помощника превратится в рассадник микробов.

Некоторые кувшины оснащаются механическими календарями, которые можно установить на приблизительную дату замены картриджа. Иногда используются электронные часы или даже более интеллектуальные системы подсчёта открываний крышки кувшина. Но примерно зная ежедневный расход воды, вы сами можете следить за заменой картриджа. Обычно их меняют один раз в два-три месяца. Цены на фильтры-кувшины обычно варьируются от 400 до 1500 рублей.

Изображение от Freepik

Также вариантом простого фильтра, который даёт чистую воду моментально, может стать насадка на кран. Насадка — проточный фильтр, который надевается прямо на кран кухонной мойки. Вода проходит через картридж и выходит через отверстие в фильтре или через отдельный кран, который устанавливают рядом с основным.

Насадка на кран стоит относительно недорого, от 500 до 3000 рублей, и её легко установить. Скорость фильтрации выше, чем у кувшина, — от 0,3 до 1 л в минуту.

Стандартные фильтры-насадки на кран очищают воду менее качественно, чем кувшины. Для существенного улучшения абсорбирующих свойств специалисты рекомендуют приобрести двойной фильтр для насадки. Картриджи для насадок нужно менять раз в один-два месяца, в зависимости от интенсивности использования.

Иногда магазины предлагают акции, благодаря которым можно получить 2-3 картриджа в подарок. Оба упомянутых нами вида фильтров можно брать с собой на дачу, в отпуск, в деревню, кувшин вполне можно захватить на природу или в поход,

Что спрятано под мойкой?

Фильтр для воды под мойку — проточный водоочиститель, который устанавливают под раковиной и подключают к системе водопровода. Вода проходит несколько ступеней очистки, каждая из которых очищает её от разных видов примесей. В итоге вода выходит через отдельный кран, который стационарно устанавливают на мойку. Бывают системы с двойным краном: в одном положении ручки из крана течёт водопроводная вода, в другом — очищенная.

Фильтр под мойку может иметь от одной до четырёх ступеней очистки. Система из нескольких фильтров одновременно удаляет крупные частицы, хлор, бактерии, умягчает воду, снижает содержание железа и других металлов.

Изображение от Freepik

Фильтры с ультрафильтрационной мембраной очищают воду от всех примесей размером более 0,1 микрона. Разные фильтры нужно менять в разное время: одни — раз в три месяца, другие — раз в полгода или раз в год.

Стоят такие системы очистки, как правило от 3 до 15 тысяч рублей.

Ты — просто осмос!

Фильтр на основе обратного осмоса состоит из блока фильтров, мембраны, накопительного бака и крана для чистой воды. Сначала вода проходит через двух- или трёхступенчатый фильтр, который защищает мембрану от крупных частиц, хлора и растворённого железа, а затем через мембрану, которая очищает воду от 99% всех примесей и минералов и делает её практически дистиллированной. После этого вода собирается в баке, откуда подаётся в отдельный кран.

Дистиллированная вода лишена вкуса, поэтому фильтры обратного осмоса часто оснащают минерализатором. Он насыщает воду полезными минералами, которые придают ей вкус. Минерализатор может быть совмещён с угольным фильтром или установлен отдельно.

Фильтр обратного осмоса очищает воду практически от всех примесей, включая бактерии и вирусы, делая её мягкой. Такая вода не оставляет накипь при кипячении, а при мытье волос и тела не сушит кожу.

Систему должен подключать к водопроводу профессионал. Замену фильтров нужно проводить один раз в полгода — год. Мембрану необходимо менять раз в два года. Цены на фильтры и мембраны достаточно высоки — в среднем от 5 до 20 тысяч рублей.

Что касается выбора производителей фильтров, то, честно говоря, решающего технологического или научного преимущества нет ни у одного из них, будь то «Аквафор», «Барьер», «Гейзер, «Новая вода» или Atoll. Способы и принципы очистки у каждого одинаковы. Фильтрующие материалы постоянно улучшаются всеми крупными производителями.

Сделать оптимальный выбор помогут отзывы на независимых интернет- ресурсах, то есть не принадлежащих производителям, и рекомендации ваших знакомых, которые используют тот или иной вид фильтра.

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