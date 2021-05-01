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Суббота, 1 мая, 2021
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Что категорически нельзя делать на Пасху 2 мая: традиции и приметы

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В этом году праздник Светлого Христова Воскресенья выпал на 2 мая. Для этого дня существует много обычаев, традиций и примет. К каким из них лучше прислушаться? Что можно и что нельзя делать на Пасху?

Что нельзя и что можно делать в Светлое Христово Воскресенье?

Этот день для всех православных считается самым важным в году. Люди ходят друг к другу в гости, угощают освящёнными пасхальными угощениями. Сегодня ни в коем случае нельзя проявлять жадность и скупость. Будьте благодарными, радушными и гостеприимными. Помогите нуждающимся, чем можете помочь. Для нищего не пожалейте рубля, для ребёнка — сладкого угощения, для друга — минуты времени, для любимого — тёплых объятий.

Постарайтесь следовать этому правилу и в дни Светлой седмицы, которая наступает после праздника.

Ни в коем случае в этот день нельзя ругаться, спорить, лить слёзы и завидовать. Не употребляйте бранные слова.

Приметы 2 мая

  • Если Христово Воскресенье выдастся дождливым, то сырой будет вся весна и всё лето;
  • Если небо хмурое, быть лету холодным;
  • Если ливень случился, быть в огородах сорной траве;
  • Если на Пасху снег пошёл, быть году удачным;
  • Если на улице тепло и солнечно, ждите хороший урожай.

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