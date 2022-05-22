Что делать, если соседи нарушают тишину и покой?

Дом для большинства из нас — счастливый оазис благоденствия комфорта, покоя. Нарушить эту прекрасную гармонию могут не только семейные разногласия, но и шумные соседи, громкие звуки, доносящиеся с улицы. О том, как защитить свое право на тишину в вечернее и ночное время, какая ответственность предусмотрена для возмутителей спокойствия, читайте в нашем небольшом обзоре.

Шум в рамках закона

Единого федерального закона о тишине в России пока нет, но в каждом регионе принимается свой нормативный акт

19 июля 2021 года в Рязанской области вступил в силу закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

Согласно этому документу, рязанцам запрещено шуметь с 22 до 7 и с 13 до 15 часов.

Норма касается не только домов и дворов, но и нежилых помещений любого профиля, дачных и садоводческих товариществ, а также детсадов, больниц и организаций социального обслуживания.

Правда, этот запрет трудно назвать полным, так как он не распространяется на:

новогоднюю ночь с 22 до 4 часов;

религиозные обряды;

действия, которые ведутся для предотвращение правонарушений и ЧС;

спортивные мероприятия;

согласованные митинги, пикеты, шествия.

Но перечисленные события очень редко провоцируют людей на подачу жалоб в компетентные органы. Принятый почти год назад региональный закон касается большинства основных видов шума.

Куда и как жаловаться?

Как правило, наибольшее раздражение вызывает неподобающее поведение жителей квартир, расположенных рядом с вашей.

— Понятно, что лучшее решение спора из-за нарушающего покой шума — мирная договоренность с соседями, — считает практический психолог Виктор Коротков. — Каждый из нас может аргументировать свои пожелания, например, договориться об удобном для обеих сторон времени проведения шумных работ и даже помочь с их завершением. Жаловаться в инстанции следует только, если люди нарушают тишину уже назло, превышают предельный уровень громкости звука, особенно в ночное время.

Измерить уровень шума можно с помощью шумомера. Замер делается в нескольких точках, затем рассчитывается среднее значение. Есть специальные компьютерные программы, которые можно установить даже на мобильный телефон. Можно заказать услугу определения шума в Роспотребнадзоре или в специализированных проектных организациях. В этом случае у вас будет официальный отчет.

С жалобами на грохот и гвалт чаще всего обращаются к участковому или в отделение полиции, в Роспотребнадзор или в суд, как последнюю инстанцию для урегулирования конфликта.

Полиция зафиксирует правонарушение, заведет дело, если будет составлен официальный документ, подтверждающий факт нарушения.

В этом случае будет проведена проверка, если факт подтвердится, нарушителя ждёт штраф.

Подать жалобу можно в устной или письменной форме. В первом случае участковый составляет со слов пострадавшего протокол и тот его заверяет подписью. Во втором жалоба составляется непосредственно пострадавшим.

Жалоба в полицию или Роспотребнадзор должна содержать:

Наименование органа, куда подается жалоба.

Ф.И.О. заявителя, паспортные данные, место регистрации и проживания.

Название документа.

Конкретные факты с временем и датой, что/кто и при каких обстоятельствах нарушает покой жильцов,

Просьба принять меры.

По возможности указываются Ф.И.О. провинившегося или где он проживает.

Заявление подписывается, ставится дата обращения.

Будет лучше, если к жалобе приложены материалы, свидетельствующие о факте совершения правонарушения то есть видеосъемка, аудиозаписи диалогов с нарушителем; копии заявлений, направленных в различные инстанции до этого обращения; экспертное заключение об уровне шума.

Подают заявление лично, посетив организацию или отравив заказное письмо. Первый вариант предпочтительнее, так как жалоба будет рассмотрена быстрее.

Лучше, чтобы претензия была подписана несколькими соседями. Тогда в документе также указываются их Ф.И.О., место проживания.

Жалобу в Роспотребнадзор подают, если покой нарушает ведущаяся под окнами стройка, шум транспорта, громкие звуки, раздающиеся из магазина, кафе, промышленного предприятия, спортивного или развлекательного комплекса. Сотрудники этого учреждения, как и полиция, вправе провести проверку, наложить штраф при выявлении правонарушения.

— Но вступая в диалог с соседями или с представителями производящих шум организаций, следует вести себя корректно, без не относящихся к делу обвинений, использования грубой лексики и, тем более, рукоприкладства, — убежден Виктор Коротков. — Иначе пострадавший легко превращается в нарушителя.

Управа на смутьянов

Если решить конфликт в досудебном порядке не удаётся, следует подать иск на соседа. В этом случае вы сможете добиться изменения его поведения, получить компенсацию за моральный ущерб.

Срок рассмотрения жалоб, поданных участковому, 10-15 дней, при обращении в Роспотребнадзор — до 30 дней.

По законодательству, действующему в Рязанской области, рядовым нарушителям грозит предупреждение или штраф от 500 до 3 000 рублей, должностным лицам — от 3 000 до 8 000 рублей, юридическим лицам — от 5 000 до 15 000 рублей.

Если закон был проигнорирован вновь, то физлицам придется заплатить 3 000-5 000, должностным лицам — 8 000-15 000, юридическим лицам — 15 000-25 000 рублей. Решение о наложении штрафов принимаются мировыми судьями.

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