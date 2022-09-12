Члены ОНК в единый день голосования посетили сизо УФСИН России по Рязанской области

В учреждениях УФСИН России по Рязанской области с 9 по 11 сентября прошло голосование на выборах губернатора региона.

В следственных изоляторах были организованы избирательные участки с присутствием общественных наблюдателей.

Свыше 260 обвиняемых и подозреваемых в сизо Рязанской области воспользовались своим избирательным правом. Также проголосовали более 20 человек, находящихся под домашним арестом, и свыше 130 осуждённых к принудительным работам.

Всего свой голос за кандидатов в губернаторы отдали более 3 тысяч осуждённых, состоящих на учёте в филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Рязанской области.

11 сентября в сизо №1 УФСИН России по Рязанской области посетили врио замначальника управления Алексей Киндюхин, старший помощник прокурора Рязанской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Богдан Вырнав и члены ОНК Виктор Боборыкин и Антон Матренин.

По их словам, в ходе проведения выборов не было выявлено нарушений, участки организованы с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и ЦИК России.

От имени избиркома, руководства областного управления ФСИН и следственного изолятора обвиняемым и подозреваемым, которые участвовали в первом в своей жизни голосовании, председатель ОНК Виктор Боборыкин вручил памятные подарки.

Голосование в учреждениях УИС региона организовано в строгом соответствии с законодательством и с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, – отметили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.