Число заболевших COVID-19 в Чувашии в 5-6 раз выше, чем в период спада заболеваемости

Количество выявленных за сутки заболевших коронавирусом в Чувашии в 5-6 раз выше, чем это отмечалось в период спада заболеваемости, заявил глава Чувашии Олег Николаев РИА Новости в ходе форума «Армия-2022».

«Коронавирус, как мы и предполагали, никуда не делся. Сейчас мы видим резкое увеличение количества инфицированных – 130-140 человек (в сутки), это в 5-6 раз больше, чем в низкие пиковые периоды. При этом мы констатируем поступательное медленное снижение количества людей, которые лечатся стационарно. Нагрузка на здравоохранение пока стабильна, увеличился амбулаторный сегмент – примерно в 4 раза за последние 2 недели», — сказал Николаев.

По его словам, это оправдывает ожидания, что со временем коронавирус превратится в сезонную инфекционную болезнь, вроде гриппа.

«Мы, естественно, усилили работу по контролю за дезинфекцией, дистанцированием, проветриванием. Есть рекомендации носить маски в общественных местах тем людям, которые подвержены заболеваниям. Но при этом пока мы не вводим обязательный масочный режим», — отметил глава Чувашии.

Он также сообщил, что власти республики призывают жителей вакцинироваться, подчеркнув, что «вакцин в республике достаточно». «Сейчас средний уровень иммунитета в Чувашии составляет около 10% (максимальное значение составляло около 60%)», — подчеркнул Николаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Чувашии зарегистрировано 83 730 случаев заболевания коронавирусом, из них 146 – за последние сутки. Выздоровели 78 304 человека, 4 658 пациентов скончались.