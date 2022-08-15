Число заболевших COVID-19 в Чувашии в 5-6 раз выше, чем в период спада заболеваемости

Количество выявленных за сутки заболевших коронавирусом в Чувашии в 5-6 раз выше, чем это отмечалось в период спада заболеваемости, заявил глава Чувашии Олег Николаев РИА Новости в ходе форума «Армия-2022».
По его словам, это оправдывает ожидания, что со временем коронавирус превратится в сезонную инфекционную болезнь, вроде гриппа.
«Мы, естественно, усилили работу по контролю за дезинфекцией, дистанцированием, проветриванием. Есть рекомендации носить маски в общественных местах тем людям, которые подвержены заболеваниям. Но при этом пока мы не вводим обязательный масочный режим», — отметил глава Чувашии.
Он также сообщил, что власти республики призывают жителей вакцинироваться, подчеркнув, что «вакцин в республике достаточно». «Сейчас средний уровень иммунитета в Чувашии составляет около 10% (максимальное значение составляло около 60%)», — подчеркнул Николаев.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Чувашии зарегистрировано 83 730 случаев заболевания коронавирусом, из них 146 – за последние сутки. Выздоровели 78 304 человека, 4 658 пациентов скончались.