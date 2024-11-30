Четыре человека пострадали в ДТП на улице Дзержинского, трое детей в больнице

Появились подробности жёсткого ДТП, которое в вечером в субботу, 30 ноября, произошло на улице Дзержинского.

После столкновения на перекрёстке с улицей Ленинского комсомола двух автомобилей пострадали четыре человека. Как сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, мужчина получил сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался.

Две его дочери, 12 и 9 лет, получили сотрясение мозга и ушибы. Также травмы выявили у 16-летнего мальчик. Всех троих отвезли в Областную детскую больницу.

Подробности случившегося уточняются.