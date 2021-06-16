Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области

- Advertisement -

В среду, 16 июня, в Скопинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась в 17.55 около села Гремячка на 251-м километре автодороги «Р-22 — Каспий». Автомобиль «ВАЗ-21124» под управлением 48-летнего жителя Тамбова, ехавший со стороны Москвы, столкнулся с седельным тягачом «МАН» с полуприцепом, которым управлял 42-летний тамбовчанин.

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление и оказался на встречке. Он и три пассажира погибли. Возраст погибших устанавливается, все они совершеннолетние.

Водитель грузовика за помощью к медикам не обращался. Дорогу не перекрывали, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.