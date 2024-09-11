Четверых полицейских в Дагестане подозревают в превышении полномочий

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции Ногайского района, подозреваемых в превышении должностных полномочий, подбросе наркотиков и фальсификации доказательств. Об этом сообщает РИА Дагестан.

По версии следствия, в мае 2024 года подозреваемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, применив насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство, после чего составили подложные документы об обнаружении у него наркотиков.

На основании этих документов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).

В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении двух из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других подозреваемых следствие рассматривает вопрос об избрании меры пресечения.

Следственное управление проводит комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы.