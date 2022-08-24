Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Через реку Пра в Деулино возвели новую переправу

Источник: "Рязанские ведомости"

Дамбу из мелкого камня с трубами для речной воды быстро возвели с помощью специалистов ГБУ «Гормост» и коммунальной и строительной техники из столицы.

Переправа понадобилась для переброски тяжёлой техники – бульдозеров и пожарных расчётов – в районы лесных пожаров. Местные жители пользовались старым деревянным мостом, который не подходит для переправы техники.

Новая щебёночная переправа позволит быстрее перебрасывать необходимую в зоне природных возгораний технику. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

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