Через реку Пра в Деулино возвели новую переправу

Дамбу из мелкого камня с трубами для речной воды быстро возвели с помощью специалистов ГБУ «Гормост» и коммунальной и строительной техники из столицы.

Переправа понадобилась для переброски тяжёлой техники – бульдозеров и пожарных расчётов – в районы лесных пожаров. Местные жители пользовались старым деревянным мостом, который не подходит для переправы техники.

Новая щебёночная переправа позволит быстрее перебрасывать необходимую в зоне природных возгораний технику. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».