Череда магнитных бурь ожидает рязанцев в мае

В мае жителей центра России, в том числе и Рязани, ожидают несколько магнитных бурь. Прогноз учёных размещён на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Первая магнитная буря ожидается уже 2 числа, затем, после небольшого перерыва, магнитосфера будет находиться в потенциально опасном для здоровья человека состоянии в течение трех дней — с 5 по 7 мая. После этого следующая магнитная буря может возникнуть только 28 числа.

Отметим, что это прогнозы учёных, пусть и построенные на многолетних наблюдениях и анализе поступающих данных. В реальности картина может оказаться совсем иной.

Реклама

Что такое магнитные бури и чем они опасны для здоровья

Магнитные бури — это изменения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце. Во время сильных солнечных выбросов в космос попадает огромное количество заряженных частиц. Когда они достигают нашей планеты, происходит возмущение магнитосферы. Внешне это незаметно, но последствия могут ощущать многие люди.

В обычные дни магнитное поле Земли защищает нас от космической радиации. Во время бурь эта защита становится менее стабильной. В результате у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. Особенно подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, дети, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи отмечают: во время сильных магнитных возмущений учащаются жалобы на головные боли, скачки давления, слабость и бессонницу. У некоторых наблюдаются обострения хронических заболеваний. Люди могут чувствовать необъяснимую усталость, раздражительность или тревожность.

Главная проблема в том, что организм воспринимает изменения в окружающей среде как стресс. В ответ на это активизируются гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. У здорового человека подобные колебания могут пройти незаметно. Но у людей с ослабленным здоровьем возможны серьёзные нарушения — от сердечных приступов до обострения неврологических заболеваний.

Учёные всё ещё изучают, как именно магнитные бури влияют на человеческий организм. Одна из теорий говорит о том, что изменения магнитного поля могут нарушать циркуляцию крови и обмен веществ. Это особенно опасно для людей с нарушением мозгового кровообращения.

Кроме того, в периоды магнитных бурь иногда увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Исследования показывают, что в такие дни водители чаще совершают ошибки. Причина — снижение концентрации внимания и ухудшение реакции. Работоспособность также падает: многие отмечают, что в дни бурь им труднее сосредоточиться на задачах.

Есть группы людей, которые практически не реагируют на магнитные бури. Впрочем, даже они могут ощущать небольшую усталость или снижение настроения. Поэтому в периоды солнечной активности врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Первое — следить за режимом дня. Полноценный сон помогает организму легче справляться с внешними нагрузками. Второе — контролировать уровень стресса. Полезны спокойные прогулки, дыхательные упражнения и минимизация работы с гаджетами перед сном. Третье — соблюдать питьевой режим. Недостаток воды в организме усиливает симптомы усталости и головных болей.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такие дни особенно важно контролировать давление и принимать назначенные врачом препараты. При ухудшении самочувствия лучше не откладывать визит к врачу.

Магнитные бури невозможно предотвратить, но можно подготовить организм к их воздействию. Если заранее позаботиться о здоровье, соблюдать рекомендации врачей и внимательно относиться к своим ощущениям, негативные последствия можно свести к минимуму.