Чемодан с трупом мужчины нашли на берегу реки в Приморском крае

Прокуратура Надеждинского района Приморского края взяла под контроль расследование дела о насильственной смерти мужчины, сообщает телеграм-канал ведомства.

Жители посёлка Казармы 25-й километр сообщили в полицию о том, что на берегу реки Вторая Речка найден дорожный чемодан. Внутри него находилось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом, надетом на голову.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Алексей Малышев.

Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств произошедшего и установление личности человека, ответственного за смерть мужчины.