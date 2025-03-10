Чем опасна жизнь из позиции жертвы? Отвечает психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина

Почему человек постоянно жертвует собой и чем это может быть опасно? Важно отметить, что это очень большая тема, о которой можно говорить долго и много. У данного процесса есть множество различных причин и факторов, которые влияют на его формирование. Психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина подробно разобралась в ситуации.
В первую очередь, отвечая на то, почему человек приносит себя в жертву и постоянно жертвуют собой, мы должны отметить, что позиция жертвы социально одобряема.
Быть жертвой – это выгодная позиция. Конечно «жертва» есть в каждом из нас и это нормально. Главное — не жить из позиции жертвы.
Почему так много людей выбирают быть жертвой, жертвовать собой?
Помимо того, что это социально одобряемая позиция, это ещё и возможность получить много внимания, помощи, поддержки, заботы. Отказаться от этого сложно, так как это внутренняя потребность практически каждого человека.
Чем позиция жертвы может быть опасна для человека?
В первую очередь и самое главное — данная позиция вредит его физическому здоровью.
Кроме того, вероятность получения желаемого в позиции жертвы практически равна нулю. Находясь в позиции жертвы, мы будем болеть, только мечтать о желаемом и страдать.
Как избавиться от синдрома жертвы и начать думать о себе?
Как бы это банально ни звучало, но взять ответственность на себя — только за себя, не за весь мир. Это важный пункт, который нужно отметить. Понять чего вы лишаете себя, оставаясь жертвой.