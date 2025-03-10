Чем опасна жизнь из позиции жертвы? Отвечает психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина

Почему человек постоянно жертвует собой и чем это может быть опасно? Важно отметить, что это очень большая тема, о которой можно говорить долго и много. У данного процесса есть множество различных причин и факторов, которые влияют на его формирование. Психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина подробно разобралась в ситуации.

В первую очередь, отвечая на то, почему человек приносит себя в жертву и постоянно жертвуют собой, мы должны отметить, что позиция жертвы социально одобряема.

— Подумайте, кого всегда канонизировали? Чьи образы больше всего восхваляют? Это мученики. Никто никогда не восхвалял счастливых, не наносил их на иконы, не говорил о том, что радоваться хорошо, счастье это прекрасно. Поклоняются мученикам, и это многовековой паттерн, который влияет на людей уже на подкорке. Из-за этого в голове складывается убеждение, что быть мучеником хорошо, и это социально одобряемая позиция. То есть, человек важен, нужен тогда, когда приносит себя в жертву, быть жертвой хорошо, — объясняет Амелина.

Быть жертвой – это выгодная позиция. Конечно «жертва» есть в каждом из нас и это нормально. Главное — не жить из позиции жертвы.

Реклама

Почему так много людей выбирают быть жертвой, жертвовать собой?

Помимо того, что это социально одобряемая позиция, это ещё и возможность получить много внимания, помощи, поддержки, заботы. Отказаться от этого сложно, так как это внутренняя потребность практически каждого человека.

Чем позиция жертвы может быть опасна для человека?

В первую очередь и самое главное — данная позиция вредит его физическому здоровью.

— Когда человек живёт в позиции жертвы, он жертвует не только временем, но и своей энергией, как физической, так и внутренней. С большой вероятностью этот человек начнёт болеть. И чем больше жертвы в человеке, тем больше он будет болеть. Это и есть ключевая опасность — человек может заплатить за жертву своим здоровьем и даже жизнью, — рассказывает психолог.

Кроме того, вероятность получения желаемого в позиции жертвы практически равна нулю. Находясь в позиции жертвы, мы будем болеть, только мечтать о желаемом и страдать.

— Оставаясь жертвой, человек не дает себе шансов на развитие, на получение желаемого. Вы подписываете себе приговор, что будет только так и ещё хуже. Но главное конечно— это здоровье, — добавляет специалист.

Как избавиться от синдрома жертвы и начать думать о себе?

Как бы это банально ни звучало, но взять ответственность на себя — только за себя, не за весь мир. Это важный пункт, который нужно отметить. Понять чего вы лишаете себя, оставаясь жертвой.