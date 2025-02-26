Чем опасен сахарный диабет, рассказала эндокринолог Анна Жулидова

Врач-эндокринолог Регионального эндокринологического центра Рязанской ОКБ Анна Жулидова рассказала, чем опасен сахарный диабет. Статью эксперта опубликовала официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Сахарный диабет (СД) — это хроническое эндокринное заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Данное заболевание в настоящее время является острейшей медико-экономической проблемой. Эксперты ВОЗ подсчитали, что в 2021 году 529 млн человек в мире имели сахарный диабет, а к 2050 году число таких пациентов возрастет до почти полутора миллиардов. Медико-социальная значимость проблемы сахарного диабета заключается в увеличении инвалидизации и смертности пациентов по причине развития острых (диабетические комы) и хронических (диабетические микро- и макроангиопатии) осложнений.

Одним из самых опасных осложнений сахарного диабета является Синдром Диабетической Стопы. СДС определяется как инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, связанная с неврологическими нарушениями и/или снижением магистрального кровотока в артериях нижних конечностей различной степени тяжести. Основной причиной образования язв на стопе при сахарном диабете являются нейропатия, ишемия и инфекция. У пациентов с тяжелой степенью поражения периферической нервной системы ежегодно вероятность язвы стопы, образовавшейся впервые составляет 5%, в семь раз выше, чем у пациентов с СД без диабетической полинейропатии (ДПН). СДС может быть первым проявлением СД 2 типа, в связи с чем при наличии язвенных дефектов стоп невыясненной этиологии необходимо проведение обследования на предмет наличия нарушений углеводного обмена. Для того чтобы диагностировать СД на начальном этапе, получить необходимые рекомендации по лечению, не допустить развитие осложнений необходимо проходить ежегодную диспансеризацию!

Реклама

Для определения наличия диабетической полинейропатии всем пациентам с СД, рекомендовано посещение кабинета диабетической стопы, созданного на базе Регионального эндокринологического центра ГБУ РО ОКБ, где врачом-эндокринологом определяется тактика ведения, а так же план диспансерного наблюдения. Кратность визитов в кабинет диабетической стопы в зависимости от категории риска развития СДС:

Низкий — нет нейропатии — 1 раз в год;

Умеренный — есть нарушение чувствительности — 1 раз в 6 месяцев;

Высокий — есть нарушение чувствительности в сочетании с признаками нарушения магистрального кровотока и /или деформиации стоп — 1 раз в 3 месяца;

Очень высокий язвы и ампутации в анамнезе 1 раз в — 1-3 месяца

Пациенты с впервые выявленным сахарным диабетом (1 и 2 типа) также должны пройти обязательный первичный осмотр и консультацию врача в кабинете диабетической стопы!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ.

Постоянное поддержание глюкозы крови на уровне целевых значений! В арсенале врача-эндокринолога в настоящее время имеется широкий спектр лекарственных препаратов, комбинация которых способствует достижению целевых значений уровня глюкозы крови и предотвращению развития осложнений сахарного диабета.

Помимо уровня глюкозы необходимо помнить, что к сужению сосудов (атеросклерозу) приводят: курение, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, избыточный вес.

Ежедневно самостоятельно или с участием членов семьи осматривайте стопы, состояние кожи, промежутки между пальцами.

Ежедневно мойте ноги теплой водой (температура около 37 градусов), просушивайте стопы аккуратно, мягким полотенцем, не забывая о межпальцевых промежутках.

Не используйте химические препараты или пластыри для удаления мозолей и ороговевшей кожи.

При наличии ороговевшей кожи обработайте эти участки пемзой или специальной пилкой для кожи (не металлической). Не используйте для этих целей лезвие или ножницы!

При сухой коже стоп после мытья смажьте их кремом, содержащим мочевину (типа ДиаДерм), кроме межпальцевых промежутков.

Осторожно обрабатывайте ногти, не закругляя уголки, используя пилочку, а не острые и режущие инструменты.

Для согревания ног пользуйтесь теплыми носками, а не грелкой или горячей водой, которые могут вызвать ожог из-за снижения чувствительности.

Носите бесшовные (или со швами наружу) носки, колготы, меняйте их ежедневно.

Проконсультируйтесь с врачом-ортопедом о необходимости носить профилактическую или сложную ортопедическую обувь.

Никогда не ходите босиком и не надевайте обувь на босую ногу! Ежедневно осматривайте обувь: нет ли в ней инородного предмета, не завернулась ли стелька, так как это может привести к потертости кожи стоп.

При порезах, ссадинах, потертостях следует промыть рану раствором перекиси водорода, фурацилина или диоксидина. Наложить на рану стерильную повязку или специальну салфетку (но не пластырь!) типа «Колатекс». Зафиксировать повязку бинтом. Не применять: спирт, йод, марганцовку, зеленку, которые дубят кожу и замедляют заживление!