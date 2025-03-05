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Рязань
Общество

Чего хочет женщина? Чек-лист для выбора квартиры

Анастасия Мериакри

Когда дело касается мам и малышей, мелочей быть не может. «Зеленый сад» предлагает эксклюзивный для Рязани формат квартир 0+.

  • Новый стандарт по-настоящему комфортной жизни:
  • — Безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, тревожные кнопки во всех ключевых местах.
  • — Безбарьерная среда: отсутствие бордюров и ступеней, автоматические открывающиеся двери — идеально для мам с колясками.
  • — Охраняемые колясочные на одном уровне с лифтами и выходом из подъезда.
  • — Игровые площадки с кварцевым песком, классным водно-игровым оборудованием, теневыми зонами для прогулок с колясками.
  • — Комната матери и ребенка с пеленальным столиком, стульчиком для кормления, туалетом и душевой системой.
  • — Бесплатные веломобили для всех без ограничения по времени.
  • — Все для прогулок во дворе: вольеры с белками, ландшафтное озеленение, фонтаны.
  • — Школа и садик в пешей доступности.
  • — Вау-праздники во дворах с подарками, аниматорами, веселыми станциями.
  • — Соседи с едиными ценностями.
  • — Управляющая компания: не работает розетка, нужно повесить люстру, собрать мебель или просто не хочется возиться с уборкой — все будет сделано в лучшем виде по одному телефонному звонку!
  • — Семейная ипотека и скидка 100 000 рублей на любую квартиру во всех домах «Зеленого сада» до 31 марта 2025 г.

А в вашем доме есть все эти опции?

Улучшайте свой уровень жизни вместе с «Зеленым садом» — ключи в день покупки Приходите к нам в гости и увидите все своими глазами! https://family-mortgage.ru/ +7 (4912) 77-77-77.

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqvYNip6

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