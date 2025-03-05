Чего хочет женщина? Чек-лист для выбора квартиры

Когда дело касается мам и малышей, мелочей быть не может. «Зеленый сад» предлагает эксклюзивный для Рязани формат квартир 0+.

Новый стандарт по-настоящему комфортной жизни:

— Безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, тревожные кнопки во всех ключевых местах.

— Безбарьерная среда: отсутствие бордюров и ступеней, автоматические открывающиеся двери — идеально для мам с колясками.

— Охраняемые колясочные на одном уровне с лифтами и выходом из подъезда.

— Игровые площадки с кварцевым песком, классным водно-игровым оборудованием, теневыми зонами для прогулок с колясками.

— Комната матери и ребенка с пеленальным столиком, стульчиком для кормления, туалетом и душевой системой.

— Бесплатные веломобили для всех без ограничения по времени.

— Все для прогулок во дворе: вольеры с белками, ландшафтное озеленение, фонтаны.

— Школа и садик в пешей доступности.

— Вау-праздники во дворах с подарками, аниматорами, веселыми станциями.

— Соседи с едиными ценностями.

— Управляющая компания: не работает розетка, нужно повесить люстру, собрать мебель или просто не хочется возиться с уборкой — все будет сделано в лучшем виде по одному телефонному звонку!

— Семейная ипотека и скидка 100 000 рублей на любую квартиру во всех домах «Зеленого сада» до 31 марта 2025 г.

А в вашем доме есть все эти опции?

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