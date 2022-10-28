Частичная мобилизация в России завершится до следующей недели – СМИ

Частичная мобилизация в РФ может завершиться до следующей недели. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к органам федеральной власти источники.

Отмечается, что Указа по поводу завершения мобилизации может и не быть. Он не предусмотрен законодательством.

Отметим, что изначально Минобороны РФ планировало завершить частичную мобилизацию к началу ноября. Это необходимо для того, чтобы она не пересекалась с осенним призывом на срочную службу.

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