Пятница, 28 октября, 2022
7info7

Частичная мобилизация в России завершится до следующей недели – СМИ

На главнуюНовости мира
Фото: телеграм-канал губернатора Павла Малкова

Частичная мобилизация в РФ может завершиться до следующей недели. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к органам федеральной власти источники.

Отмечается, что Указа по поводу завершения мобилизации может и не быть. Он не предусмотрен законодательством.

Отметим, что изначально Минобороны РФ планировало завершить частичную мобилизацию к началу ноября. Это необходимо для того, чтобы она не пересекалась с осенним призывом на срочную службу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/