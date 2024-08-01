Четверг, 1 августа, 2024

Часть пешеходного маршрута в Рязани будет проходить под железной дорогой

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта правительства Рязанской области

На заседании правительства обсуждали строительство большого пешеходного маршрута в Рязани. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что он будет включать в себя Центральный парк культуры и отдыха и стадион ЦСК. Часть дороги к этим объектам пройдет под железной дорогой. Для этого построят тоннель.

Отмечается, основой будущего маршрута «Рязань пешеходная» является Лыбедский бульвар. Продолжается он по улице Введенской, в конце которой есть железная дорога. Тоннель позволит тем, кто гуляет по маршруту «Рязань пешеходная» не ждать, когда проедет поезд, а продолжать свой путь без помех.

Губернатор отметил,что ЦПКиО и стадион ЦСК в будущем будут благоустроены.

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