Центральную площадь Касимова благоустроят за 250 млн рублей

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил Касимовский округ и проверил ход проектов, которые реализуются в муниципалитете в этом году. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Вместе с главой администрации округа Иваном Бахиловым они посетили строительную площадку новой школы на 960 мест. В здании полным ходом идёт внутренняя отделка помещений, фасада, в ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.
Также оценили результаты работ по устройству Третьего луча и части набережной, обсудили дальнейшие планы по развитию туристической инфраструктуры. Рассматривается возможность включить ряд объектов культурного наследия в центре города, а также усадьбу Баташёвых в Гусе-Железном в программу по привлечению инвесторов для восстановления памятников истории и культуры с использованием финансовых механизмов ДОМ.РФ.