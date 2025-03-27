Центральную площадь Касимова благоустроят за 250 млн рублей

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил Касимовский округ и проверил ход проектов, которые реализуются в муниципалитете в этом году. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Вместе с главой администрации округа Иваном Бахиловым они посетили строительную площадку новой школы на 960 мест. В здании полным ходом идёт внутренняя отделка помещений, фасада, в ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.

«Продолжим контролировать ход строительства, особое внимание — качеству работ. Объект должен отвечать всем требованиям безопасности и комфорта. Обсудили предстоящее благоустройство центральной площади города, на которое выделили серьёзные средства в размере 250 млн рублей. Сквер возле храма, площадь, территория рядом с Торговыми рядами должны стать единым функциональным и привлекательным пространством», — отметил Артем Бранов.

Также оценили результаты работ по устройству Третьего луча и части набережной, обсудили дальнейшие планы по развитию туристической инфраструктуры. Рассматривается возможность включить ряд объектов культурного наследия в центре города, а также усадьбу Баташёвых в Гусе-Железном в программу по привлечению инвесторов для восстановления памятников истории и культуры с использованием финансовых механизмов ДОМ.РФ.

«Посетили Приокский завод цветных металлов — одно из ведущих аффинажных предприятий России. Сегодня это современное и высокотехнологичное производство, показывающее хорошие результаты», — написал вице-губернатор.