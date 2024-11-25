Центральная библиотека имени С. А. Есенина приглашает на увлекательные мероприятия

27 ноября состоится беседа с игуменом Лукой (Степановым) «Как новый год сделать счастливым» (Есенинский зал, 12+). Гостям расскажут о том, как наполнить предстоящие праздники смыслом и радостью. А также о том, как провести эти дни в молитве и смирении, чтобы обрести душевное спокойствие и радость в преддверии великого православного праздника Рождества Христова.

28 ноября пройдет XVIII Городской конкурс национальных культур «Звезда Надежды» (12+). Уникальная возможность для талантливых исполнителей проявить себя, получить бесценный опыт и зарядиться вдохновением.

29 ноября всех желающих ждут на лекции «Мы выбираем жизнь», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (12+). Важно знать и помнить! Посетить лекцию стоит для того, чтобы получить актуальную информацию о профилактике и важности бережного отношения к своему здоровью.

30 ноября ожидается насыщенная программа. Заседание клуба «Бусинка» (12+). Концертная программа ко Дню матери «Святая должность на земле» (12+). Трогательный концерт, посвященный самым дорогим людям – мамам! Затем пройдет заседание клуба юных творцов «Рукодельница» (12+). Ну и завершеним станет заседание фотоклуба «В Есенинке» (12+). Развитие творческих способностей в дружеской атмосфере.

Все мероприятия пройдут в Центральной библиотеке имени С. А. Есенина. Приходите, будет интересно.