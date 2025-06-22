Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязанском Лесопарке могут сделать платным. Об этом сообщает группа Лесопарка ВКонтакте.

Рязанцев просят принять участие в социологическом опросе «Мнение граждан о нововведениях в центре уличного спорта «Под мостом». Отмечается, что идея введения платного входа связана с тем, что центр нуждается в особом ремонте из-за ежегодного половодья, но на это требуется дополнительное финансирование.

Жителям города предлагают поделиться идеями улучшения, которые касаются центра уличного спорта «Под мостом». Как рязанцы относятся к тому, что в центре «Под мостом» появится система платного входа с возможностью приобретения абонемента на разные сроки пользования по приемлемой цене? Также рязанцам предлагают указать цены, которые они готовы заплатить за абонементы на месяц, три месяца, полгода и год посещения спортивного центра в Лесопарке.