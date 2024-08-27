Бывшую сотрудницу касимовского предприятия признали виновной за получение взятки

В Касимовском районе бывшую начальницу отдела логистики одного из предприятий признали виновной в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что женщина получила от работников ряда организаций-контрагентов более 200 тысяч рублей за оказание содействия в осуществлении предприятием закупок только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Женщине назначили наказание виде 3 лет лишения свободы условно. Также она должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Осужденная не может в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления.