Вторник, 27 августа, 2024

Бывшую сотрудницу касимовского предприятия признали виновной за получение взятки

Автор: Кристина Аманн

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рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Касимовском районе бывшую начальницу отдела логистики одного из предприятий признали виновной в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что женщина получила от работников ряда организаций-контрагентов более 200 тысяч рублей за оказание содействия в осуществлении предприятием закупок только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Женщине назначили наказание виде 3 лет лишения свободы условно. Также она должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Осужденная не может в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления.

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