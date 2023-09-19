Бывший начальник Ряжского лесничества осужден за мошенничество

Собранные Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника Ряжского лесничества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что летом 2015 года осужденный, являясь должностным лицом — начальником государственного казенного учреждения Рязанской области «Ряжское лесничество», путем обмана получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей за укрытие информации о якобы имевшемся факте незаконной рубки лесных насаждений осужденными данного исправительного учреждения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.