Бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве на 2,5 миллионов

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В Мордовии правоохранители задержали бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Как пишет РИА «Инфо-РМ», преступление мужчина совершил 9 лет назад. Находясь в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам, он получил более 2,5 млн руб. на покупку квартиры в качестве безвозмездной соцвыплаты.

При этом он ввёл своих коллег в заблуждении относительно нужды его семьи в улучшении жилищных условий.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего полицейского. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.