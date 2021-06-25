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Пятница, 25 июня, 2021
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Бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве на 2,5 миллионов

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Бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве на 2,5 миллионов
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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В Мордовии правоохранители задержали бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Как пишет РИА «Инфо-РМ», преступление мужчина совершил 9 лет назад. Находясь в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам, он получил более 2,5 млн руб. на покупку квартиры в качестве безвозмездной соцвыплаты.

При этом он ввёл своих коллег в заблуждении относительно нужды его семьи в улучшении жилищных условий.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего полицейского. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.

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