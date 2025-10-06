Понедельник, 6 октября, 2025
«Бурановские бабушки» покинули шоу «ВИА Суперстар!» после «Любимого хита»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

В эфир НТВ вышел пятый выпуск второго сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+), в котором коллективы 80-х, 90-х и нулевых борются за звание «суперстаров». По итогам конкурсного дня, прошедшего под темой «Любимый хит», проект покинула группа «Бурановские бабушки».

В пятом выпуске участники исполнили композиции, которые им очень нравятся, но никогда не звучали в их репертуаре на большой сцене.

«Бурановские бабушки» исполнили песню МакSим «Птицы».

«Блестящие» спели «Дожди» Игоря Корнелюка.

RevoльveRS представили хит Витаса «Звезда».

«Аракс» впечатлил судей композицией «Там нет меня» Севары Назархан.

ВИА «Поющие гитары» исполнили «Я тебя рисую» Андрея Дементьева и Раймонда Паулса.

В состав жюри, помимо Леры Кудрявцевой, Ирины Понаровской и Сергея Соседова, вновь вошел Кирилл Туриченко («Иванушки International»), который заменил гастролирующего Стаса Пьеху.

По итогам пяти конкурсных дней на последней строчке турнирной таблицы оказались сразу два коллектива — «Бурановские бабушки» и RevoльveRS, набравшие по 34 балла.

Согласно правилам шоу, при равенстве баллов жюри голосует за того, кто должен остаться. В результате голосования Ирина Понаровская, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева отдали свои голоса группе RevoльveRS.

После этого у жюри оставалась возможность единогласно спасти выбывающих участников. Лера Кудрявцева, Ирина Понаровская и Кирилл Туриченко проголосовали за то, чтобы оставить «Бурановских бабушек» в проекте, но Сергей Соседов высказался против. Таким образом, группа покинула шоу.

Лидером проекта по итогам пяти выпусков стала группа «Динамит» (39 баллов), за которой следует ВИА «Поющие гитары» (38 баллов).

Напомним, ранее шоу уже покинули группы «Сладкий сон» и «Тутси».

