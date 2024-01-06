Британский аналитик заявил о панике в Евросоюзе после ударов РФ по Киеву

Массированные удары российской армии по Киеву стали причиной паники в руководстве Евросоюза. Об этом в эфире YouTube-канала блогера Дэнни Хайфона заявил британский аналитик Александр Меркурис, сообщает РЕН ТВ.

Российские удары показали уязвимость серьёзной системы ПВО, созданной западными странами. После этого в руководстве ЕС задумались о создании дополнительных зенитных комплексов Patriot.

По мнению Меркуриса, российские войска смогли перегрузить систему противовоздушной обороны, нанеся серьёзный ущерб военным объектам в столице Украины.

По данным Минобороны РФ, с 30 декабря по 5 января Вооружённые силы России нанесли 41 групповой и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены важные объекты ВСУ.

Экс-сотрудник СБУ Олег Стариков уверен, что интенсивность российских ударов будет возрастать.