Суббота, 6 января, 2024
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Британский аналитик заявил о панике в Евросоюзе после ударов РФ по Киеву

7info
Фото: Минобороны РФ
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Массированные удары российской армии по Киеву стали причиной паники в руководстве Евросоюза. Об этом в эфире YouTube-канала блогера Дэнни Хайфона заявил британский аналитик Александр Меркурис, сообщает РЕН ТВ.

Российские удары показали уязвимость серьёзной системы ПВО, созданной западными странами. После этого в руководстве ЕС задумались о создании дополнительных зенитных комплексов Patriot.

По мнению Меркуриса, российские войска смогли перегрузить систему противовоздушной обороны, нанеся серьёзный ущерб военным объектам в столице Украины.

По данным Минобороны РФ, с 30 декабря по 5 января Вооружённые силы России нанесли 41 групповой и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены важные объекты ВСУ.

Экс-сотрудник СБУ Олег Стариков уверен, что интенсивность российских ударов будет возрастать.

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