Британская разведка сообщила о новом этапе спецоперации России на Украине

Отчет британской разведки, появившийся на ресурсах Минобороны Великобритании, указывает на начало нового этапа специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет МК.

С 2014 года Россия продолжает пытаться контролировать своего соседа, в прошлом году была запущена специальная военная операция, направленная на присвоение всей территории Украины.

По мнению британских аналитиков, Россия сейчас проводит долгосрочную операцию, ориентируясь на свои преимущества в населении и ресурсах, что приведет к истощению Украины. Кремль направляет усилия не на захват новых территорий, а на ослабление украинских вооруженных сил.