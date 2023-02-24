Пятница, 24 февраля, 2023
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Британская разведка сообщила о новом этапе спецоперации России на Украине

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Фото: Минобороны РФ

Отчет британской разведки, появившийся на ресурсах Минобороны Великобритании, указывает на начало нового этапа специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет МК.

С 2014 года Россия продолжает пытаться контролировать своего соседа, в прошлом году была запущена специальная военная операция, направленная на присвоение всей территории Украины.

По мнению британских аналитиков, Россия сейчас проводит долгосрочную операцию, ориентируясь на свои преимущества в населении и ресурсах, что приведет к истощению Украины. Кремль направляет усилия не на захват новых территорий, а на ослабление украинских вооруженных сил.

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