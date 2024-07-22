Брат убитой Елены Логуновой опубликовал сообщение в день ее рождения

В день рождения Елены Логуновой ее брат Алексей Кошелев опубликовал сообщение о ней. Напомним, Логунову, по версии следствия, убил ее муж Александр. Сообщение брата обнародовала детектив Екатерина Шумякина.

Алексей Кошелев написал, что 22 июля Елене могло бы исполниться 29 лет. Сестра так и не увидела выпускной своего младшего брата и его поступления в университет.

«Да, она много чего не увидела из-за человека, который предал ее, жил двойной жизнью, собирал на нее компромат и, впоследствии, убил ее», — пишет Алексей.

Также он подчеркнул, Логунов «до сих пор не за решеткой».

Напомним, по версии следствия в июле 2021 года Александр Логунов задушил супругу во время бытового конфликта, после чего спрятал тело. Девушку искали больше года.

15 августа 2022 года на Александра Логунова завели уголовное дело о распространении порнографии. Мужчину поместили в СИЗО. В конце августа появилась информация, что тело Елены найдено, но она не подтвердилась. В итоге труп женщины обнаружили недалеко от села Исады Спасского района 7 октября 2022 года. Там находится дача семьи Логуновых.