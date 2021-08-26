17.3 C
Рязань
Четверг, 26 августа, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Борис Ясинский проинспектировал ремонт моста через Трубеж

7info7
Борис Ясинский проинспектировал ремонт моста через Трубеж

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани продолжается ремонт моста через Трубеж. 25 июня ход работ проинспектировал и. о. заместителя мэра Борис Ясинский.

Уже отремонтированы опоры, уложена накладная плита и оклеечная гидроизоляция. Смонтированы перилы ограждения, перенесены столбы электропередач

На финальной стадии находятся работы по монтажу бордюрного камня, ведётся подготовка дорожной одежды. Скоро перенесут действующий сфетофор.

Напоминаем, что мост расширяют до трёх полос в сторону Борок. По направлению Рязань – Борки на мосту останется две полосы движения.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]