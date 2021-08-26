Борис Ясинский проинспектировал ремонт моста через Трубеж

В Рязани продолжается ремонт моста через Трубеж. 25 июня ход работ проинспектировал и. о. заместителя мэра Борис Ясинский.

Уже отремонтированы опоры, уложена накладная плита и оклеечная гидроизоляция. Смонтированы перилы ограждения, перенесены столбы электропередач

На финальной стадии находятся работы по монтажу бордюрного камня, ведётся подготовка дорожной одежды. Скоро перенесут действующий сфетофор.

Напоминаем, что мост расширяют до трёх полос в сторону Борок. По направлению Рязань – Борки на мосту останется две полосы движения.