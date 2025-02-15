Борьба с абортами, рождающая споры

Демографическую ситуацию в Рязанской области трудно назвать благоприятной. Ежегодная смертность уже на протяжении многих лет выше рождаемости, а естественная убыль населения, по официальным статистическим данным, только за 2024 год составила 8844

человека, что сопоставимо с общим количеством жителей в трех небольших райцентрах,

таких, например, как Пителино, Путятино и Сапожок. Региональные власти при поддержке федеральных энергично пытаются исправить положение, но быстрого эффекта различные стимулирующие меры едва ли дадут.

Одним из путей скорого достижения демографического прогресса на общероссийском уровне считается снижение числа абортов. Во многих частях страны искусственное прерывание беременности пытаются ограничить с помощью юридических рычагов. Такие инициативы нашли отклик и на рязанской земле.

Загадочные плоды одного запрета

В середине февраля депутат Рязанской городской Думы Елена Акимкина заявила на своей

страничке «ВКонтакте», что в области надо ввести запрет на склонение к абортам.

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Отметим, что такие законы в 2023–2024 годах приняты уже в 18 российских регионах. Но в Рязанской области идея пока находится в стадии рассмотрения.

Депутат думы хорошо понимает, что ее инициативу могут воспринять неоднозначно, потому что в обществе привыкли относиться к абортам как к медицинской услуге.

— Верю, что мы в Рязанской области последуем прекрасному примеру двух десятков российских регионов, — заявляет народная избранница. — И запретим склонение к абортам, установим штрафы, запретим предлагать женщине сделать аборт. Даже думать о таком предложении. Допускаю и даже слышала, что при обсуждении законопроекта звучат опасения коварного использования женщиной возможности оштрафовать супруга, родственника, знакомого, врача за предложение сделать аборт. Но мне, как юристу, как женщине и как матери своих дочерей и сына, понятно, что цель законопроекта не в наполнении бюджета взысканными штрафами, а совершенно в другом».

Благородный порыв Елены Акимкиной вполне понятен, но при внедрении такой нормы с соответствующими санкциями необходимо будет доказать сам факт склонения, ведь одного заявления для привлечения к ответственности явно недостаточно. Да и агитатором за аборты потенциальная роженица и вправду может назвать не только своего мужа или близкого друга, но и собственную мать, тещу или квалифицированного врача из женской консультации. При таком сценарии суды может наводнить масса скандальных дел, где установление истины рискует занять долгие месяцы и даже годы.

Впечатляющий стимул

Более конструктивным можно назвать предложение, прозвучавшее в конце января этого года из уст главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова на заседании нижней палаты парламента. Депутат считает, что нужно ввести стимулирующие надбавки для врачей, которые смогли отговорить женщину от аборта.

Автор инициативы привел данные Минздрава, согласно которым 40 тысяч российских женщин после медико-психологического консультирования приняли решение отказаться от аборта.

Парламентарий отмечает, что подобные меры уже существуют. «Например, это выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний. Почему бы не дать такие стимулирующие выплаты в женских консультациях тем сотрудникам, которые работают с беременными женщинами».

Действительно, практика показывает, что материальные поощрения очень часто работают эффективнее запретов. В сфере, о которой идет речь, дополнительные бонусы можно внедрить и для клиник, где год от года снижается количество искусственных прерываний беременностей. По данным, которые приводит все тот же Леонов в «Парламентской газете», число абортов в России за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза, однако столь воодушевляющая статистика касается исключительно государственных клиник.

Народный избранник резонно предложил ввести обязательный статистический учет абортов во всех профильных медучреждениях. Важно, чтобы реализация этой инициативы не превратилась в кампанейщину и не стала поводом для масштабных приписок.