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Большинство россиян готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год

7info7

Четверть россиян постоянно ходят в музеи. Больше всего нашим соотечественникам нравятся исторические и краеведческие. При этом россияне не готовы выделять из своего бюджета значительные средства на посещения музейных экспозиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая.

79% опрошенных положительно относятся к музеям (40% определенно да, 39% скорее да). Выше всего этот показатель в Южном федеральном округе (86%) и на Дальнем Востоке (82%), ниже всего в Сибири (75%), а также в Москве и Московской области (76%). Почти каждый пятый (19%) равнодушны к музеям. Только 2% относятся к ним отрицательно.

41% россиян посещали музеи в этом году: из них 4% буквально на днях, 13% за последний месяц, 24% — в прошлые месяцы 2023 года. 22% последний раз были в музее в прошлом году. При этом 28% сообщили, что делали это очень давно, несколько лет назад. 8% затруднились вспомнить, когда последний раз ходили в музей.

25% сообщили, что посещают музеи достаточно часто, несколько раз в год. Тут предсказуемо лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область (47%), а также Москва и Московская область (38%). Для сравнения, на Дальнем Востоке, в Сибири и Южном федеральном округе так ответили по 18% респондентов, а на Северном Кавказе — 10%.

Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 32% россиян. Еще 30% делают это раз в несколько лет. 13% сообщили, что в принципе не посещают музеев (в Сибири и на Северном Кавказе по 17%, на Дальнем Востоке 6%).

Больше всего россиянам нравятся (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) исторические и краеведческие музеи (57%), музеи науки и техники (40%), а также музеи изобразительного искусства (37%). Каждый пятый (21%) посещает сайты знаменитых музеев (Лувра, Эрмитажа и других). 20% нравятся кунсткамеры, 19% — музеи знаменитых людей, 15% — театральные музеи. Никакие музеи не по душе 9% опрошенных.

26% готовы тратить на музейные экспозиции не более 1000 рублей в год. Еще 29% — до 3 тысяч рублей в год. 19% согласны отдавать музеям 3-5 тысяч рублей в год, 11% — 5-10 тысяч рублей, 3% — 10-20 тысяч и 2% — свыше 20 тысяч рублей в год. При этом каждый десятый не готов тратить на посещение музеев ни копейки: для них Ночь музеев, когда их посещение бесплатно, особенно привлекательна.

*Опрос проведен 5-11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек

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