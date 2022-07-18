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Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»

В понедельник, 18 июля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное присоединению сети магазинов «Канцлер» к социальной программе «Забота». В нем приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, депутат областной Думы, руководитель Торгово-промышленной палаты региона Татьяна Гусева, представители органов власти, руководство «Канцлера», студенты и жители города.

Приветствуя собравшихся, Александр Шевырев отметил, что программа «Забота» активно развивается, расширяются категории граждан, которые могут стать ее участниками. Теперь право пользоваться социальной картой получили учащиеся вузов и ссузов, одинокие матери. Ранее предложение о включении студентов в программу «Забота» обсуждалось на встрече врио Губернатора Рязанской области Павла Малкова с лидерами региональных молодежных и детских общественных объединений.

Получить карту учащиеся высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования (очной и очно-заочной формы обучения) могут через отделения МФЦ города Рязани.Татьяна Гусева подчеркнула, что в ближайшее время к проекту присоединятся востребованные у молодежи предприятия сферы услуг – кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центр, центр массажа, фотостудия, академия моделей.

Студенты Рязанского колледжа электроники стали первыми обладателями карты «Забота» и сразу же воспользовались льготным предложением – приобрели канцелярские принадлежности к наступающему учебному году. А самые маленькие гости мероприятия получили воздушные шары в подарок, поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте и мастер-классе по рисованию.

Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»
Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»
Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»
Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»
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