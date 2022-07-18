Больше рязанцев смогут воспользоваться социальной картой «Забота»

В понедельник, 18 июля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное присоединению сети магазинов «Канцлер» к социальной программе «Забота». В нем приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, депутат областной Думы, руководитель Торгово-промышленной палаты региона Татьяна Гусева, представители органов власти, руководство «Канцлера», студенты и жители города.

Приветствуя собравшихся, Александр Шевырев отметил, что программа «Забота» активно развивается, расширяются категории граждан, которые могут стать ее участниками. Теперь право пользоваться социальной картой получили учащиеся вузов и ссузов, одинокие матери. Ранее предложение о включении студентов в программу «Забота» обсуждалось на встрече врио Губернатора Рязанской области Павла Малкова с лидерами региональных молодежных и детских общественных объединений.

Получить карту учащиеся высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования (очной и очно-заочной формы обучения) могут через отделения МФЦ города Рязани.Татьяна Гусева подчеркнула, что в ближайшее время к проекту присоединятся востребованные у молодежи предприятия сферы услуг – кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центр, центр массажа, фотостудия, академия моделей.

Студенты Рязанского колледжа электроники стали первыми обладателями карты «Забота» и сразу же воспользовались льготным предложением – приобрели канцелярские принадлежности к наступающему учебному году. А самые маленькие гости мероприятия получили воздушные шары в подарок, поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте и мастер-классе по рисованию.