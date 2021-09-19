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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»

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Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»

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В субботу, 18 сентября, в Рязани прошёл масштабный легкоатлетический забег «Кросс нации-2021». На старт в Лесопарке вышли более 700 человек, сообщила пресс-служба мэрии.

Старт забегу дал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что в области ведется большая работа по укреплению спортивной инфраструктуры: открыты ФОКи, Академии тенниса и единоборств, построены бассейны, ледовые арены и спортплощадки.

Победители и призёры в своих возрастных группах получили медали, грамоты и кубки.

  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»
  • Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»

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