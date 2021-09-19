Более 700 рязанцев вышли на «Кросс нации»

В субботу, 18 сентября, в Рязани прошёл масштабный легкоатлетический забег «Кросс нации-2021». На старт в Лесопарке вышли более 700 человек, сообщила пресс-служба мэрии.

Старт забегу дал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что в области ведется большая работа по укреплению спортивной инфраструктуры: открыты ФОКи, Академии тенниса и единоборств, построены бассейны, ледовые арены и спортплощадки.

Победители и призёры в своих возрастных группах получили медали, грамоты и кубки.