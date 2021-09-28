Более 70% рязанских домов обеспечили теплом

В понедельник, 27 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений. На совещании обсудили вопросы уборки города, ремонта дорог и дворов, вакцинации и другие.

Одна из главных тем — прохождение отопительного сезона. На сегодняшний день более 70% многоквартирных домов подключены к теплоносителю. Отопление в жилой фонд подают поэтапно по заявкам управляющих компаний. Работу с управляющими компаниями планируют усилить, чтобы все жители Рязани в ближайшее время были обеспечены теплом.

Уборку города проводят в круглосуточном режиме. В ветреную погоду особое внимание планируют уделить подбору случайного мусора. Также в Рязани ежедневно проводятся мероприятия по соблюдению правил благоустройства. На прошлой неделе по выявленным нарушениям составлено 90 протоколов, из них 32 за несанкционированную торговлю.

Продолжается ремонт городских дорог. Картами отремонтировали 33 из 36 участков. Из 65 дворов благоустроены 63. На двух объектах подрядчики планируют завершить укладку асфальта в ближайшее время.

Кроме того, в Рязани продолжается вакцинация от COVID-19. Количество заболевших растёт, а, значит, вакцинация — единственная возможность сформировать коллективных иммунитет, сообщила заместитель главы администрации Надежда Штевнина.