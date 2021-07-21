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Более 60% сотрудников офисов Сбера в Рязанской области вакцинировались от COVID-19

7info
Более 60% сотрудников офисов Сбера в Рязанской области вакцинировались от COVID-19
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Банковские работники каждый день встречаются с большим количеством клиентов. Руководство Сбера в непростой эпидемиологической ситуации принимает все меры для сохранения здоровья своих сотрудников. В свою очередь, это помогает обезопасить клиентов банка, с которыми специалисты ежедневно общаются, помогают в решении важных вопросов.


Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

«В Сбербанке сделали ставку на иммунизацию и особое внимание мы уделяем вакцинации сотрудников. Мы создали максимально простые условия вакцинации для сотрудников отделения. Можно пройти медицинский осмотр и сделать прививку в рабочее время, так как пункты вакцинации организованы непосредственно в офисе банка. На сегодняшний день в Рязанском отделении Сбербанка более 60% сотрудников прошли первый этап вакцинации. При этом темпы вакцинации не снижаются. Для нас очень важно, минимизировать риск заражения наших клиентов, ежедневно приходящих в офисы Сбербанка».

В отделениях банка при работе с клиентами соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, банк строго выполняет предписания рекомендации и предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

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