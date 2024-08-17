Суббота, 17 августа, 2024

Более 60 000 доз детской вакцины от гриппа поступили в Рязанскую область

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

Первая партия вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс квадри» для детского населения поступила в Рязанскую область. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ранее сообщалось о поставке первой партии доз вакцины для взрослых. В Рязанскую область поступило более 87000 доз препарата.

Детская прививка рассчитана на детей от 6 месяцев до 9 лет. Она поступила в количестве 60370 доз. Их направили в подведомственные организации Рязанской области.

Минздрав рекомендует родителям сделать своим детям прививку от гриппа перед началом нового учебного года.

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