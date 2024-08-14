Среда, 14 августа, 2024

Более 87 000 доз вакцин от гриппа поступило в Рязанскую область

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: Pxhere

Первая в этом сезоне партия вакцин от гриппа поступила в Рязанскую область. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первая партия состоит из вакцин российского производства «Совигрипп» и «Флю-М». Они предназначены для взрослых. Всего поступило более 87 000 доз: 53120 — «Совигрипп», 34140 – «Флю-М».

Отмечается, что препараты уже распределены по медицинским организациям. Прививки делают в рамках плановой бесплатной вакцинации населения. Особое внимание планируется уделить иммунопрофилактике пожилых людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, проблемы с органами дыхания, онкопатологии.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как относились к российским спортсменам на Олимпиаде, рассказал каноист Захар Петров

Генерал рассказал о крупном промахе Киева и НАТО

Учительница пыталась забеременеть от ученика в Петербурге

Небо зовет

Из-за кабана в Пронском районе произошло ДТП

Рязанцы могут воспользоваться приложением «Мобильный избиратель»

Богатым урожаем грибов похвастались жители Кадомского района

В Рязанской области началась вакцинация от гриппа

Умерший после удара подростка на Почтовой мужчина был аскером

Рязанца будут судить за порнографию и выращивание конопли

Как «заставить» детей мигрантов учить русский язык, рассказали в Госдуме

ТНТ приступил к съемкам нового экологически чистого реалити «Первые на деревне»