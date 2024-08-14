Более 87 000 доз вакцин от гриппа поступило в Рязанскую область

Первая в этом сезоне партия вакцин от гриппа поступила в Рязанскую область. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первая партия состоит из вакцин российского производства «Совигрипп» и «Флю-М». Они предназначены для взрослых. Всего поступило более 87 000 доз: 53120 — «Совигрипп», 34140 – «Флю-М».

Отмечается, что препараты уже распределены по медицинским организациям. Прививки делают в рамках плановой бесплатной вакцинации населения. Особое внимание планируется уделить иммунопрофилактике пожилых людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, проблемы с органами дыхания, онкопатологии.