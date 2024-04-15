Более 6 килограммов марихуаны обнаружили полицейские у жителя Сасовского района

В село Демушкино Сасовского района изъяли из двух домов 47-летнего местного жителя марихуану. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Мужчина на втором этаже одного из строений создал специальный бокс для культивирования наркосодержащей конопли. Он оборудовал помещение лампами дневного света и теплосберегающими материалами. Там же находились семена конопли высокоурожайных сортов, удобрения и садовые инструменты.

Урожай, переработанный в марихуану, злоумышленник хранил в коробках и контейнерах. Оборудование и наркотики изъяли.

Во втором доме мужчина хранил запрещенных веществ. Суммарно из незаконного оборота полицейские изъяли более 6 килограммов марихуаны и более 2 килограммов 670 граммов конопли.

Злоумышленнику грозит уголовная статья за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Максимальное наказание по ней предусматривает лишения свободы на срок до 10 лет.