Более 4 тысяч жителей Рязанской области охвачены системой долговременного ухода

В Рязанской области более 4 тысяч жителей охвачены долговременным уходом. Об этом сообщили на семинаре контрольно-счетных органов ЦФО, который состоялся в регионе.

Проект по созданию системы долговременного ухода реализуется в области с 2018 года.

В этом году Рязанская область вошла в число 5 пилотных субъектов, в которых увеличено количество пожилых людей, охваченных долговременным уходом. В настоящее время их число превысило 4 тысячи человек, сообщает региональное правительство.

Долговременный уход включает сопровождение, реабилитацию, социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи пенсионерам и инвалидам. Он рассчитан на оказание помощи вне стационара, то есть на дому.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова отметила, что в регионе треть населения – люди старшего поколения.

Мы готовы тиражировать свои практики и перенимать опыт для достижения лучшего результата, – сказала Рослякова.