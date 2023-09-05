Более 200 семей в Рязанской области получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

В 2023 году 218 семей получили ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву от Отделения СФР по Рязанской области.

Получателями могут быть мама, опекун или родственник, который фактически ухаживает за ребенком (например, бабушка или дедушка). Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву выплачивается также женам курсантов военных образовательных организаций, но только пока отец учится на первом курсе.

Пособие на ребенка военнослужащего назначается со дня рождения ребёнка до достижения им трёх лет, но только пока отец служит по призыву. Оно предоставляется в фиксированном размере и выплачивается независимо от наличия права на другие виды пособий. Размер выплаты равен 15 548 рублям в месяц на каждого ребёнка.

Подать заявление на пособие можно через личный кабинет на портале «Госуслуг», а также в клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ.

Решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в региональное Отделение фонда не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.