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Четверг, 19 мая, 2022

Более 130 предпринимателей Рязанской области подали заявки на участие в форуме «#PROБИЗНЕС2022»

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7info7

Более 130 предпринимателей Рязанской области подали заявки на участие в форуме «#PROБИЗНЕС2022»

Центральные события II Регионального форума, организованного Агентством развития бизнеса в рамках Дней малого бизнеса, пройдут 27 мая в рязанском Лесопарке. Более 130 представителей различных форм предпринимательства выразили желание принять участие в форуме #PROБИЗНЕС2022. Сбор заявок продолжается.

В этот день в Лесопарке будут работать ярмарка продукции, изготовленной детьми, молодежью и рязанскими предпринимателями, а также благотворительная акция #Мойбизнеспомогает, выставка историй успеха социальных предприятий и предпринимательского сообщества региона. Состоится пленарная сессия с участием представителей Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП»», федерального агентства по делам молодежи, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, представителей студенческого сообщества региона. 

Титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас в финальный день форума проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно здесь. Информацию можно уточнить по телефону: (4912) 606-000.

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