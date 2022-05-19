Более 130 предпринимателей Рязанской области подали заявки на участие в форуме «#PROБИЗНЕС2022»

Центральные события II Регионального форума, организованного Агентством развития бизнеса в рамках Дней малого бизнеса, пройдут 27 мая в рязанском Лесопарке. Более 130 представителей различных форм предпринимательства выразили желание принять участие в форуме #PROБИЗНЕС2022. Сбор заявок продолжается.

В этот день в Лесопарке будут работать ярмарка продукции, изготовленной детьми, молодежью и рязанскими предпринимателями, а также благотворительная акция #Мойбизнеспомогает, выставка историй успеха социальных предприятий и предпринимательского сообщества региона. Состоится пленарная сессия с участием представителей Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП»», федерального агентства по делам молодежи, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, представителей студенческого сообщества региона.

Титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас в финальный день форума проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно здесь. Информацию можно уточнить по телефону: (4912) 606-000.