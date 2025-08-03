Более 100 спортсменов из 12 регионов России приняли участие в мотокроссе, посвященному памяти Ивана Земнухова

В Шацке на Сборной горе 2 августа состоялся 45-й межрегиональный мотокросс, посвященный 80-летию Победы и памяти Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Более 100 спортсменов, представляющих 12 регионов Российской Федерации, приняли участие в спортивных состязаниях. Свой талант на трассе продемонстрировали участники девяти классов, от самых юных до опытных ветеранов мотоспорта. Впервые на соревнованиях прошел заезд среди девушек.

К гонщикам и зрителям обратились заместитель главы администрации Шацкого района по социальным вопросам Ольга Киселева и президент Федерации мотоциклетного спорта Рязанской области Евгений Шишкин. Генеральными спонсорами мотокросса выступили ООО «Стройкапиталгрупп» и ПК «Квант», вклад внесли индивидуальные предприниматели и предприятия Шацка.

Главным судьей соревнований стал Алексей Стрельченко. Победителей наградили медалями и дипломами, вручили ценные подарки.