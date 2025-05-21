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Image by Freepik
Общество

Более 1,5 тысяч детей отдохнут в рязанских лагерях, их родители могут компенсировать стоимость путёвок

Валерия Мединская

В Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по социальным вопросам. За заседании депутаты обсудили информацию администрации Рязани об организации летнего отдыха детей.

Как было сказано, летом рязанские школьники смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. Кроме того, 1555 детей поедут в структурные подразделения МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» —  муниципальные детские оздоровительные лагеря «Сказка» и «Смена».

В текущем году выделены средства консолидированного бюджета на капитальный ремонт столовой и медицинского блока лагеря «Сказка» в размере 27,6 млн. руб. Дополнительно выделены средства областного и городского бюджетов в размере 7,4 млн. руб.  на проведение благоустройства территории. Кроме того,  за счет средств городского бюджета  выполняется ремонт 4 дач в лагере «Смена» и 6 дач в лагере «Сказка».

В период летних каникул запланирована работа 64 лагерей с дневным  пребыванием детей, в том числе лагеря труда и отдыха, на базе 63 школ для 3136 детей. Для познавательного досуга школьников в лагерях будут проходить развивающие и развлекательные занятия, тематические акции и игры, комплекс мероприятий «Мои безопасные каникулы». В лагерях пройдут профильные тематические смены, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Во время школьных каникул будут организованы летние досуговые площадки на базе учреждений дополнительного образования, туристические походы и экспедиции.

Управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани осуществляется предоставление оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха детей детям работающих граждан в организациях всех форм собственности. Работающий гражданин может получить компенсацию стоимости путевки в размере 20622 рубля за 21 день пребывания ребенка в лагере.  Объем средств областного бюджета, предусмотренных в 2025 году эти цели, составляет более 80 млн. рублей. По состоянию на 01.05.2025 г. приняты заявления на компенсацию стоимости путевок для 3927 школьников города Рязани.

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