Под Покровском украинские боевики из-за непрекращающихся ударов дронов бросают свои позиции и уходят, пишет телеграм-канал Colonelcassad.

Происходящее на этом участке автор называет бойней.

— Ситуация на фронте для ВСУ на Покровском направлении с каждым днем становится все хуже. Командование 35 бригады бросает на позициях своих боевиков без поддержки и должной ротации, — говорится в сообщении. — Как итог, российские дроны безнаказанно разбирают опорники ВСУ, добивая остатки уже обескровленной бригады.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Киеве не прислушались к предупреждению России и продолжили обстреливать нашу страны западными ракетами. За это прилетела ответка.